Alanya Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı gerçekleşti

ALANYA Belediyesi 2019 yılı Mart ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde mevcut yerel yönetimin son meclisinde yapılan konuşmaların temasında Alanya için birlik ve beraberlik mesajları vardı. Meclisin gündem maddelerine geçilmeden evvel Ak Parti, MHP ve CHP Grup Sözcüleri teker teker söz alarak konuşmalarını gerçekleştirdiler.

'KARARLARIMIZ ALANYA İÇİNDİ'

Ak Parti Grup Sözcüsü Kerim Başkaptan 5 yıllık hizmet döneminin kronolojisine kısaca değindiği konuşmasında "5 yıllık hizmet döneminin son toplantısını yapıyoruz. Bundan sonra gelecek bütün arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar diliyorum. Geçtiğimiz 5 yılın kronolojisine kısaca değinecek olursam, ilk 1 yılın ardından bir sistem oturttuk. Büyükşehir yasasıyla birlikte eski belde belediyelerinin kapandığı, kargaşa ve bilinmezlikler içerisinde bir ilk yıl geçirmiştik. Yaşanan bilinmezliklerden kaynaklı bazı sorunlar çıkmış olabilir. Lakin sonrasında sistemin yavaş yavaş oturmasıyla birlikte sorunları birlikte aştık. Bu sırada 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşandık. Bu süreçte bu meclis ortak bir tavır sergileyerek ortak bir deklarasyon çıkardı. Bu, meclisin birlikte hareket edebildiğinin, Alanya'yı ve ülkesini sevdiğinin en önemli göstergesiydi. Bütün arkadaşlarım Alanya için bir takım şeylere 'Evet' dedi. Amaç Alanya'nın daha iyi noktalara gelmesiydi. Eleştiriler yapılırken bile nezaketi bırakmayan bir meclis olduk. Bundan sonraki süreçte de Alanya için en iyi kararların alınacağına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle bütün arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini istiyorum. Bu toplantılarda bizleri destekleyen belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Basın mensuplarına ayrıca teşekkür ediyorum. Alacağımız kararların da Alanya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Yanı sıra 8 Mart Kadınlar Günü'nü de kutluyorum" şeklinde konuştu.

'BU KOLTUKLAR ALANYA HALKININ'

CHP Grup Sözcüsü Erdoğan Toktaş da kadınların hak ettikleri yeri bulamadığına dikkat çektiği konuşmasında "5 yıllık görev süremizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Meclis içerisinde muhalefet partisi olarak yapılan çalışmalarda halkın yararına olan her türlüsüne destek verdik. Bazen tartıştık, olabilir. Bazen konuştuk, olabilir. Ama herşey Alanya içindi. Bu koltuklar bizlerin değil Alanya halkınındır. Biz onları temsilen buradayız. 5 yıllık süreçte de Alanya için çalıştığımız düşünüyoruz. Bu süre içerisinde önergeler verdik. Verilen önergeleri destekledik. Bazılarına karşı çıktık. Demokratik ve güzel bir ortamda çalıştık. 5 yıl boyunca çalışan ve emek veren herkese teşekkür ederiz. Sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu 5 yıllık bir süreç geçirdik. Hakkımız geçtiyse helal olsun, sizden de helallik istiyoruz. Bazı arkadaşlarımız önümüzdeki süreçte de burada olacaklar. Onlara da başarılar diliyoruz. Öte yandan bütün Alanya halkının Regaip Kandili'ni kutluyoruz. Yanı sıra 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle kadınlar gününü de kutluyoruz. Ne yazık ki kadınlarımızın hak ettikleri yerlerde olmadığını düşünüyorum. Bir kez daha 'Hak verilmez alınır. Alın' diyorum" ifadelerini kullandı.

'BELEDİYECİLİK BİR HİZMET YARIŞI'

MHP Grup Sözcüsü Mustafa Tuna ise "Bizler de Adem başkanımız ve sizlerle beraber bir dönemin sonuna geldik. Bir dönemin sonu, yeni bir dönemin de başlangıcı olacak inşallah. Herkese çok teşekkür ediyorum. Belediyecilik bir hizmet yarışı. Bu yarışta 5 yılın içerisinde Adem başkanımız başta olmak üzere yaptığımız işlerin memnuniyetini, yapamadıklarımızın da mahçubiyetini yaşıyoruz. 5 yıl zaman olarak uzun fakat hizmet için kısa bir süre. Bu 5 yıl içerisinde elimizden geleni yapmaya çalıştık. Burada meclis üyeliği koltuklardan ibaret. İnsan hizmet etmek istedikten sonra her konumda bu hizmeti gerçekleştirebilir. Ben de aynı şekilde başta başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca kadınlar gününü de kutluyorum" dedi.

‘DAVA ARKADAŞLIĞIMIZ BİTMEYECEK’

Mevcut yerel yönetimin son meclis toplantısında bütün meclis üyeleri teker teker söz alarak duygu ve düşüncelerini aktardı. Son olarak da sözü Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel aldı ve 5 yıllık hizmet süresi boyunca emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak “Duygu ve düşünceleriniz beni hem mutlu etti hem de hüzünlendirdi. Şanslıyım. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerle çalışmak çok güzeldi. Alanya farklı dillerin, dinlerin, medeniyetlerin bir arada yaşadığı bir kent. Yerlisiyle, yabancısıyla, köylüsüyle, kentlisiyle bu kentte yaşamak benim için çok büyük bir mutluluk. Bir kentin yaşanılabilir bir kent olması yerel yönetimlere bağlıdır. Ben bu anlamda hepinize çok teşekkür ediyorum. Kurduğumuz bu dava arkadaşlığının bitmeyeceğini biliyorum. Bu 5 yıllık süreçte bu dava Alanya davasıydı. Yanı sıra belediye bünyesinde görevlerine devam eden mesai arkadaşlarım her şeyden çok önemli. Bizler geçiciyiz. Onlar ise kalıcıdır. Onların her daim Alanya’mıza sahip çıkacaklarını biliyorum. Bugüne dek herhangi birinizi bilmeyerek kırdıysam hakkınızı helal edin. Benim hakkım hepinize helaldir. Tekrar tekrar teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum. Allah hepinizin yolunu açık etsin. Aldığımız kararlar da Alanya’mıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

‘CHP’DEN RET, AK PARTİ VE MHP’DEN KABUL’

Alanya Belediye Meclisi’nin Mart ayı oturumunda dikkat çeken gündem maddeleri ise şunlar oldu: Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat ayı Meclis Toplantısı’nda görüşülerek, CHP’li meclis üyelerinin ret oylarına rağmen Ak Parti ve MHP’li meclis üyelerinin kabul oylarıyla meclisten geçen ve Alanya’nın Kargıcak, Tepe-Hacımehmetli ve Oba Mahalleleri’ni doğrudan ilgilendiren gündem maddeleri görüşülmek üzere ilgili komisyona devredildi. Mevzu bahis gündem maddelerinde talep edilen imar planı değişikliklerinin Alanya’da da CHP’li meclis üyeleri tarafından reddedileceği konuşuluyor.