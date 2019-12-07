Alanya Belediyesi hakkında şok iddia, köpekleri kamyona yükleyip…

SOSYAL paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden köpeklerin akıbetini soran gazeteci Onur Erdoğan’ın şaşkınlık yaratan iddiaları ise şöyle:

“Alanya Belediyesi 70 köpeği kamyona yükleyip, ‘kentin muhtelif yerlerine bırakılmak üzere’ Mersin’e göndermiş. Jandarma ihbar üzerine kamyonu durdurmuş. Mersin Büyükşehir Belediyesi köpekleri geri göndermiş. Akıbetleri ne olur?” Erdoğan’ın bu paylaşımı aralarınsa sanatçı Aylin Aslım’ın da bulunduğu çok sayıda kullanıcı tarafından retweetlendi.