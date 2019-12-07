Alanya Belediyesi hakkında şok iddia, köpekleri kamyona yükleyip…
Gazeteci Onur Erdoğan, Alanya Belediyesi’nin 70 köpeği kamyona yükleyerek Mersin’e gönderdiğini iddia etti
Alanya 07.12.2019, 12:05
SOSYAL paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden köpeklerin akıbetini soran gazeteci Onur Erdoğan’ın şaşkınlık yaratan iddiaları ise şöyle:
“Alanya Belediyesi 70 köpeği kamyona yükleyip, ‘kentin muhtelif yerlerine bırakılmak üzere’ Mersin’e göndermiş. Jandarma ihbar üzerine kamyonu durdurmuş. Mersin Büyükşehir Belediyesi köpekleri geri göndermiş. Akıbetleri ne olur?” Erdoğan’ın bu paylaşımı aralarınsa sanatçı Aylin Aslım’ın da bulunduğu çok sayıda kullanıcı tarafından retweetlendi.
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