Alanya Belediyesi görevine son vermişti, büyükşehirde başladı
Alanya Belediyesi Fen İşleri Şantiye Çavuşu iken 2019 yerel seçimlerinin ardından görevine son verilen Sönmez, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başladı
Alanya 11.12.2019, 12:39
YAKLAŞIK 21 yıl Alanya Belediyesi’nde görev yaptıktan sonra 2019 yerel seçimlerinin ardından görevine son verilen Alanya Belediyesi Fen İşleri Şantiye Çavuşu Ahmet Sönmez, Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet verecek. Uzun yıllar Alanya Belediyesi’nde farklı görevlerde hizmet veren Sönmez, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlıklar Müdürlüğü’nde görev alacak.
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