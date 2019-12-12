Alanya Belediyesi evsizlere el uzatıyor
Alanya Belediyesi, sokakta yaşamak zorunda kalan mağdur vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte zor olan yaşam koşulları daha da zorlaşan evsiz vatandaşlar, Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak anlaşmalı otellere yerleştiriliyor.
Alanya 12.12.2019, 15:32
ALANYA Belediyesi, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatıyla sokakta yaşamak zorunda kalan evsiz vatandaşları unutmuyor. Zorlu kış şartlarında sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne direk müracaat ederek ya da onları gören vatandaşların müracaatıyla ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak anlaşmalı otele yerleştiriliyor. Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül, yaptığı açıklamada; “Soğuk kış gecelerinde sokakta yaşamak zorunda kalan evsiz vatandaşlarımızı görenler, 444 82 07 numaralı Çözüm Masası’ndan ya da Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze direk müracaatla onlara yardımcı olabilirler.” dedi.
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