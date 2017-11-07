Alanya Belediye Meclisi’nde tahsis talepleri olay oldu

ALANYA Belediyesi’nin aylık olağan meclis toplantılarının Kasım oturumu, Alanya Belediye Meclis Salonu’nda Başkan Adem Murat Yücel başkanlığında yapıldı. Meclisin Kasım oturumuna Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Kerim Ertekin, Adem Er, Abdullah Sönmez, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) Mehmet Şenli, Şükrü Cimrin, Mustafa Keşoğlu, Erol Fazlıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Eray Erdem mazeretli olarak katılmadı. Açılışta konuşan AKP Grup Sözcüsü Kerim Başkaptan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve 24 Kasım Öğretmenler Gününe ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Abdullah Sönmez’in annesi ve Alanya Belediye İmar Müdürü Murat Satı’nın babasını kaybetmesiyle ilgili dileklerini iletti. CHP ve MHP’li sözcüler de Başkaptan’ın düşüncelerini paylaştı. Ardından konuşan Başkan Yücel ise geçtiğimiz hafta naaşı Alanya’ya getirilen Uzman Çavuş Uğur Coşkun’a rahmet dileyerek sözlerine başladı. 10 Kasım ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili dileklerini de dile getiren Başkan Yücel, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 79’uncu yıl dönümünü büyük bir özlemle, minnetle ve saygıyla anıyoruz” diye konuştu. Taş Heykel Sempozyumuna ilişkin de bilgiler veren Yücel, 30 Kasım tarihinde sona erecek programın Alanya Belediyesi arkasında yapılacak törenle eserlerin görücüye çıkacağını ifade etti. AnadoluJet’in Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na (GZP) düzenleyeceği uçuşlara da değinen Yücel, uçuşların girişimleriyle düzene oturduğunu ve Alanya’nın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandığını ifade etti.

‘AHEP İÇİN BUNU YAPMALIYIZ’

Konuşmaların ardından Meclis gündemine geçildi. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden Meclis gündemine sunulan, Okurcalar Hizmet Binası’nın 10 yıla kadar kiraya verilebilmesi hususunda encümene yetki verilmesi maddesi tartışma konusu oldu. Konuyla ilgili konuşan Başkan Yücel, “Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi’nin büyümesi ve yeni bölümleri açabilmesi adına bu binaya ihtiyacı var.” dedi. Yücel’in bu sözlerine AKP ve CHP yönetiminden itiraz geldi. Bina ile ilgili kamulaştırma problemleri bulunduğunu belirten AKP’li Alper Birer, “Bu karar ileride hukuki yönden sorun çıkartabilir” dedi. CHP’li Erdoğan Toktaş ise, “Komisyonun incelenmesine sunalım” diyerek Alper Birer’e destek verdi. Yücel bu görüşler karşısında ise, “En azından bu kararın kamulaştırmadan sonra verilmesi yönünde alınması gerektiğine inanıyorum. Çünkü AHEP’in yeni bölümleri açması ve YÖK’ün talimatlarını yerine getirebilmesi adına buna ihtiyacı var. En azından ben kararı alıp, gerekli evrakları yollamak istiyorum. AHEP’in önünü açmak adına bir çalışma” diye konuştu. Yücel’in konuşmasının ardından madde oy Birliği ile onaylandı.

‘KESTEL DİŞ HEKİMLİĞİ’NE TAHSİS EDİLECEK’

Ardından ise mecliste Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) Rektörlük binası ve Eğitim Fakültesi olarak kullandığı, Kestel’e taşınılmasının ardından boş kalan Konaklı Belediye Binası gündeme geldi. Başkan Yücel bu yapının 3 yıl olarak kiralandığını, 1.5 yıllık sürecinin ise geride kaldığını belirtti. Yücel, ALKÜ bünyesinde açılacak Diş Hekimliği Fakültesi için binanın kirasının 3.5 yıl daha uzatılarak 5 yıllık tahsisini istedi. Yücel’in talebi CHP’nin çekimser, AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi.

‘CHP İLE MHP OLARAK İTİRAZ EDECEĞİZ’

Gündem maddelerinin sona ermesiyle dilek ve temennilere geçildi. Burada söz alan CHP’li Toktaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yaşanan ilan ve reklam gelirleri sorunu ile ilgili açıklama istedi. Konuyla ilgili konuşan Başkan Yücel, “Geçtiğimiz ay Antalya’daki tüm belediyeliklere yazı yazıldı. Herkesin görüşü alındı. Görüşler neticesinde de 2018’e kadar ilan reklam vergileri bugüne kadar alınan belediyelere kalacağı belirtildi. Fakat biz o karara itiraz ettik, edeceğiz de. Gelecek Büyükşehir Meclisi’nde CHP ve MHP olmak üzere iki siyasi parti olarak itiraz edeceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu vergileri kendi sorumluluk alanıyla beraber karayolları ve ana caddelerde görülebilen alanların reklam vergilerini istiyor. Bu yaklaşık 800-900 bin liralık bir paraya tekabül ediyor. Her belediyenin kendi planı var. Bu az bir miktar değil. Alanya’nın çöpü var şuyu var buyu var. Bu yanlıştan dönülmeli. Ben Büyükşehir’in de bu yanlıştan döneceğini umuyorum. Aramızda Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olan arkadaşlarımız var. Onların da Alanya belediyesinin yanında olacaklarını sanıyorum. Eğer yanımızda olurlarsa sadece bizi değil tüm Alanya’yı mutlu ederler. İki belediyeyi karşı karşıya getirmemek gerekiyor. Şu ana kadar tahsilatı yapılmayan reklam vergilerinin tahsilatını Büyükşehir yapıyor” dedi.

‘BÜYÜKŞEHİR ÇATI GÖREVİ GÖRÜYOR’

AKP’li Kerim Başkaptan ise yaptığı değerlendirmede, “Bununla ilgili daha önce alınan komisyon kararları var. Sayıştay raporuyla da onaylanmış kararlar üstelik. Büyükşehir daha önce bununla ilgili talebini karayollarına iletiyor, karayolları da ‘Ben karışmam’ diyor. Büyükşehir bu nedenle girişimde bulunuyor. Büyükşehir her yere hizmet götüren bir çatı görevi de görüyor. Birleştirici güç binevi. O nedenle böyle bir girişimi var” dedi. Görüşlerin ardından Meclis sona erdi.