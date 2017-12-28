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Alanya batı çevreyoluna kavuşuyor

Projesi 1 yıl önce biten ve yapım çalışmaları süren batı çevreyolu bugün trafiğe açılıyor

Alanya batı çevreyoluna kavuşuyor

Projesi 1 yıl önce biten ve yapım çalışmaları süren batı çevreyolu bugün trafiğe açılıyor

28 Aralık 2017 Perşembe 00:04
Alanya batı çevreyoluna kavuşuyor
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KARAYOLLARI Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, Kargıcak'tan başlayıp Dinek'e uzanan yolun bugün trafiğe tamamen açılacağı müjdesini verdi. Alanya ve Mersin arasındaki trafiği rahatlatmak amacıyla geçen yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi yapılan ve Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan batı çevreyolu bugünden itibaren kullanılabilecek. Yola sadece hafif araçlar alınacak. Bir yıldır devam eden yol çalışmaları ve trafik yoğunluğundan mağdur olan Alanya halkı da yolun trafiğe açılmasıyla rahat bir nefes alacak. Özellikle Cikcilli, Çıplaklı ve yeni hastanenin de bulunduğu Oba Mahallesi'nde ikamet eden, bu bölgelerde okulu, işyeri olan, hastalar, hasta yakınları ve bu bölgelerde işi olan vatandaşların ulaşımı yeni çevreyolu ile birlikte çok kolaylaşacak. 

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çevreyoluBatıYapım çalışmalarıAlanyaTrafik
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