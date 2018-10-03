Alanya barlar sokağında silahlar konuştu

Alanya barlar sokağında dün gece silahlar konuştu. Olayda 2 kişi yaralandı

Alanya barlar sokağında silahlar konuştu
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EDİNİLEN bilgiye göre olay gece yarısı 01.45 civarında İskele Caddesi’nde Barlar Sokağı’nda meydana geldi. Olayda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten bir kişi bacağından silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı, yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürürken, olay yerine gelen polis ekipleri üst araması yaptı. Yapılan üst araması sırasında yere düşen bir silahın ateş alması sonucu bir kişi daha kolundan yaralanırken, yaralı kişi vatandaşların yardımıyla ambulans beklenmeden hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 11:04
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