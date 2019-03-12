Alanya Balık Hali'nde son durum ne?

BÜYÜK balıkçı tekneleri için Eylül ayına kadar uygulanacak av yasağı, trol adı verilen ve denizin dibini tarayan tekneleri de kapsayacak. Halkın ve sokağın nabzını tutan Dim TV, Balık Hali'nde fiyat analizi yaparak yaz aylarında balık fiyatlarının ne olacağı hakkında esnafın görüşlerini aldı. Kimi esnaf yazın da bir çok balık türünün tezgahlarda görüleceğini söylerken, kimi de av yasağıyla beraber balık fiyatlarının oldukça yükseleceğini belirtti. Ayrıntılar saat 18:00’da Dim Tv (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde