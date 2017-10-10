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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Alanya Bakkallar Odası'ndan anlamlı davranış

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası üyesi olan ve meslek yaşamında 25'inci yılı dolduran 25 esnaf plaketle ödüllendirildi.

Alanya Bakkallar Odası'ndan anlamlı davranış

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası üyesi olan ve meslek yaşamında 25'inci yılı dolduran 25 esnaf plaketle ödüllendirildi.

10 Ekim 2017 Salı 17:01
Alanya Bakkallar Odası'ndan anlamlı davranış
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ALANYA Bakkallar ve Bayiler Odası'ndaki plaket törenine odanın başkanı Velittin Yenialp ile ödül verilen esnaf katıldı. Meslek yaşamında 25 yılı geride bırakan üyelerine plaket vererek teşekkür eden Başkan Yenialp, "Meslek hayatında 25 yılı dolduran odamızın üyelerine plaket töreni düzenleyerek bir kısmını eylül ayı yönetim kurulu toplantısında, bir kısmını da ekim ayı yönetim kurulu toplantısında, yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek takdim ettik. Meslek yaşamlarında uzun yılları geride bırakan esnafa özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.

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Alanya Bakkallar Ve Bayiler OdasıAlanyaVelittin Yenialp
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