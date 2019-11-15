Alanya Bahçeşehir Koleji'nde franchise sistemi sürüyor
Alanya Bahçeşehir Koleji, aynı franchise sistemi içerisinde bir başka eğitim yatırımcısına devredildi
BAHÇEŞEHİR Eğitim Kurumları'ndan yapılan açıklamada, "Alanya Bahçeşehir Koleji’nin işletmesinin Bahçeşehir Koleji Genel Müdürlüğü’ne devredildiğine ilişkin yerel basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte, Alanya Bahçeşehir Koleji kurulduğu tarihten bu yana olduğu gibi bundan sonra da kurum markamızı franchise sistemimiz içerisinde taşımaya, Alanyalı çocuklarımızın birer dünya vatandaşı olmasına yardımcı olmaya devam edecektir" denildi. Açıklamada, "Bahçeşehir Eğitim Kurumları, eğitimde fırsat eşitliğini temin etmek ve kaliteli eğitimi yurdumuzun her köşesindeki evlatlarımıza ulaştırmak maksadıyla ülkemiz genelinde 60 ilde Bahçeşehir Koleji markası faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda ülke genelindeki okullarımızın bazıları Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları bünyesinde merkez şirketimiz tarafından işletilirken, bazıları yerel iş ortaklarımız olarak gördüğümüz eğitim yatırımcıları eliyle ve franchise sistemine dahil olmaları suretiyle işletilmektedir. Alanya Bahçeşehir Koleji de kurulduğu günden bu yana Bahçeşehir Koleji markası ve isim hakkını franchise sistemimiz kapsamında kullanan ve esasen bugüne kadar başarılı bir şekilde yönetilerek gelen bir okulumuzdur. Yönetimsel olarak alınan karar çerçevesinde Alanya Bahçeşehir Koleji’nin aynı franchise sistemi içerisinde bir başka eğitim yatırımcısına devredilmesi sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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