Alanya ATASEM’de 10 yeni kurs açılıyor

2019-2020 Eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde açtığı 27 kurs ile 500 kursiyere hizmet veren Atatürk Sanat ve Eğitim Merkezi ( ATASEM ), yeni yılla birlikte Bilgisayar, İlk Yardım, gitar, bağlama, hüsn-i hat ve genel muhasebe kursları açıyor. Bu kurslara katılmak isteyen vatandaşlar 23-29 Aralık 2019 tarihleri arasında asmek.org.tr adresine online olarak başvuruda bulunacak. 3 Şubat’ta başlayacak 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın ikinci döneminde ise İngilizce, Almanca, Rusça ve İşaret Dili kursları açılacak. Bu kurslara katılmak isteyen vatandaşların. Alanya ATASEM Merkezine giderek formları doldurup şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.