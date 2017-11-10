Alanya Ata'sını AKM'de andı

TÖRENE Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kolluk kuvvetleri görevlileri, idari birim amirleri ve çok sayıda Alanyalı katıldı. Rıfat Azakoğlu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Karataş açılış konuşmasını yaptı. Karataş, konuşmasında "Atatürk öldükten sonra tüm dünya liderlerinin ortak açıklaması, onun nadir rastlanan bir dahi olduğu yönündedir. Atatürk, yapılması çok zor devrimler gerçekleştirmiş ve bu devrimlerle Türk milletini saygın milletler seviyesine çıkarmıştır. 10 Kasımlar, Atatürk'ün fikirlerinin daha iyi anlaşılacağı ve 'Ne yapmalıyız?' sorusunu sorduğumuz günler olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkler Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Grubu sahne aldı. "Çalın Davulları" ve "Çökertme" gibi türküleri icra eden grup, dinleyicilerden büyük alkış topladı.