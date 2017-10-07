 Alanya Aşevi açıldı

ALANYA'NIN Tosmur Mahallesi'nde bulunan Alanya Aşevi'nin açılışına, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Antalya BŞB Alanya İlçe Koordinatörü Hüseyin Güney, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuklara aşure ikramı da yapıldı.

Alanya Aşevi'nde ihtiyaç sahipleri için günlük 3 çeşit yemek yapılıyor. Gıda mühendisi denetiminde pişirilen, kaliteli ve markalı malzemelerin kullanıldığı yemekler, vatandaşların evlerine tek tek ulaştırılıyor.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU SÜRPRİZİ

Bugün yapılan açılış töreninde tatlı bir tesadüf de yaşandı. Protokol üyeleri kurdele kesimi için sahneye geldiği sırada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in cep telefonu çaldı. Tam konuşma yapacağı sırada gelen telefona bakmak zorunda olduğunu söyleyen Türel'i arayan ise AKP'nin Afyon kampında olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan başkası değildi. Alanya halkına selamlarını ileten bakan Çavuşoğlu, "Çeşitli açılış ve organizasyonlara katılmak için yakın zamanda Alanya'da olacağım. Tüm hemşerilerime selamlarımı iletirim" dedi.