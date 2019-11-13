Alanya Anadolu’dan kan bağışına destek

ALANYA Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Uz.Dr.Hasan Peksel, konuya ilişkin açıklamasında kampanyaya hastane çalışanlarının da tamamına yakınının katıldığını açıkladı. Ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalarla hastaların kan ihtiyacının sağlanması yönünde olumlu gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Peksel, “Tüm çalışanlarımız ve bilinçli vatandaşlarımızın katılımı ile kısa süre içinde 56 bağış alındı. Kızılay ile ortak biçimde yürüttüğümüz Kan Bağış Kampanyasının bir benzerini de Mart ayında yapmıştık. Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Kan günümzüde acil ihtiyaç değil sürekli ihtiyaç haline gelmiştir” dedi.

KÖK HÜCRE BAĞIŞI DA YAPILIYOR

Kan bağışı sırasında kök hücre bağışı da yapıldığını hatırlatan Peksel, “Bu kampanyayı her yıl tekrar edeceğiz. Kök hücre tedavileri artık ülkemizde hemen hemen birçok sağlşık merkezinde yapılabilmektedir. Ben kampanyamızın gerçekleşmesindeki emekleri nedeniyle Alanya Kızılay’dan sorumlu Dr Mehmet Çetin beye ve tüm Kızılay ekibine de teşekkür ediyorum. En büyük temennimiz kan verme alışkanlığının toplumun geniş ksımına yayılması yönündedir” dedi.