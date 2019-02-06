Alanya Alperen Ocakları'ndan örnek uygulama

Alanya Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur, sokakta kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayır çadırı kurdu.

Alanya Alperen Ocakları'ndan örnek uygulama
banner404

ALPER KUTAY

ALPEREN Ocakları Başkanı Vedat Uygur, 4 yıldır olduğu gibi bu kış da sokakta kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayır çadırı kurdu. Hacet Köprüsü yanındaki Hacet Meydanı’nda kurulan çadırda bir ay boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapılacak. Akşam saatlerinde açılıp sabaha kadar açık olacak çadırla ilgili açıklama yapan Başkan Uygur, "4 yıldır geleneksel hala getirdiğimiz, bereketin anahtarı olan, evsizler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kurduğumuz hayır çadırımızı faaliyete geçirdik. Çadırımız soğuk kış günlerini atlatılıncaya kadar açık kalacak. Siz de çevrenizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşları çadırımıza yönlendirebilirsiniz” dedi. Hayır çadırının kurulmasına katkı sağlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e, Belediye Spor Müdürü Levent Uğur’a, belediye çalışanlarına ve ocak görevlilerine teşekkür eden Başkan Uygur, “Yüce Allah hepsinden razı olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" mesajı verdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya Ak Gençlik'ten genç esnaf ziyareti
Alanya Ak Gençlik'ten genç esnaf ziyareti
  1. Alanya

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479