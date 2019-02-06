Alanya Alperen Ocakları'ndan örnek uygulama

ALPER KUTAY

ALPEREN Ocakları Başkanı Vedat Uygur, 4 yıldır olduğu gibi bu kış da sokakta kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayır çadırı kurdu. Hacet Köprüsü yanındaki Hacet Meydanı’nda kurulan çadırda bir ay boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapılacak. Akşam saatlerinde açılıp sabaha kadar açık olacak çadırla ilgili açıklama yapan Başkan Uygur, "4 yıldır geleneksel hala getirdiğimiz, bereketin anahtarı olan, evsizler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kurduğumuz hayır çadırımızı faaliyete geçirdik. Çadırımız soğuk kış günlerini atlatılıncaya kadar açık kalacak. Siz de çevrenizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşları çadırımıza yönlendirebilirsiniz” dedi. Hayır çadırının kurulmasına katkı sağlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e, Belediye Spor Müdürü Levent Uğur’a, belediye çalışanlarına ve ocak görevlilerine teşekkür eden Başkan Uygur, “Yüce Allah hepsinden razı olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" mesajı verdi.