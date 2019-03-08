Alanya Akdağ'dan güzel haber! Çabalar sonuç veriyor

ALANYA Akdağ Kayak İhtisas ve Spor Kulübü, Akdağ’a bir tesis kazandırmak için hummalı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Akdağ’ı hem kıyı hemde kış turizminin birlikte yapılabilmesini sağlayan, dünyadaki tek destinasyon olarak tanımlayan Kulüp Başkanı Handan Aydemir Akdağ’ın, Alanya ve çevresinde ulusal ve uluslararası düzeyde çekicilik kazanmasını, bu yörede turizm mevsiminin uzatılmasını ve turizm çeşitliliğinin artırılmasını mümkün kılacak bu doğal kaynağı etkin kullanmak için Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Fatih Kılınç ile işbirliği içerisinde bir çalıştay düzenleme kararı aldı. Başkan Handan Aydemir ve İcraat Komisyonu Başkanı Sevil Kurt, çalıştayın tüm ana başlıklarını ve kadrosunu belirlemek üzere Akdeniz Üniversitesinde toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Öğretim görevlisi Yardımcı Doçent Güney Çetinkaya Çalıştay Başkanı olarak seçilip, Akdağ incelemesi hakkında ana başlıklar belirlendi. Çalıştay kadrosu, yöre halkının bilgilerine başvurup, Alanyadaki ilgililerin görüşlerini aldıktan sonra fizibilite raporlarını çıkarmak üzere 14 Mart’ta Akdağ’a bir keşif gezisi yapmaya karar verdi. Keşif gezisi sonrası Alanya’da ki uzman görüşlerinin alınacağı akademik toplantı, çalıştayın ilk basamağı olacak ve Başkan Handan Aydemir organizasyonunda, Altid Başkanı Burhan Sili ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2019, 10:25