Alanya Ak Gençlik'ten genç esnaf ziyareti

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen ve ekibi genç esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen, “31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın en yüksek oyu alması için Alanya’da sıkılmadık el, dinlenmedik dert bırakmayacağız” dedi.

Alanya Ak Gençlik'ten genç esnaf ziyareti
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YILMAZ İçmen önderliğinde seçim öncesi büyük bir rüzgar yakalayan Ak Gençlik, Alanya’nın tüm gençlerine hitap ederek büyük takdir toplamaya devam ediyor. Gençlik Kolları’nın başlattığı genç esnaf ziyaretleri ile genç yaşta iş hayatına atılmış işletmeciler ziyaret ediliyor, görüş ve düşünceleri alınıyor. Ziyaretler hakkında bilgi veren İçmen, “Alanya’nın gençleri ile iç içe olmak ve onların her zaman yanlarında bulunduğumuzu göstermek arzusuyla yola çıkmıştık. Birçok genç esnaf kardeşimizi geçtiğimiz günlerde ziyaret ettik. Seçimlerde Cumhur İttifakı’nın en yüksek oyu alması için Alanya’da sıkılmadık el, dinlenmedik dert bırakmayacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 17:20
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