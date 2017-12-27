Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimliği görevine tanıdık isim

ALANYA Ağız Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimliği görevine Diş Hekimi Elif Çelik Akçalıoğlu atandı. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olan, Alanya Özel Yaşam Hastanesi'nde görevli Akçalıoğlu, Ak Parti'den 2009-2014 yılları arasında Alanya Belediye Meclis Üyesi olarak aktif siyaset yapan Hüsnü Akçalıoğlu'nun eşi. Ak Parti'nin düzenlediği Siyaset Akademisi'ne defalarca katılıp birinci olan Hüsnü Akçalıoğlu, takdir belgesini de dönemin Başbakanı, günümüzün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı

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