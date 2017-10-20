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Alanya Adliyesi önündeki yol ölüm saçıyor!

Alanya Adliyesi önündeki yaya geçidinde trafik ışıklarının yokluğu 1 yıl içinde 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Yolu kullanmak zorunda kalan vatandaşlar trafik ışığı ve üst geçit olmamasına isyan etti

Alanya Adliyesi önündeki yol ölüm saçıyor!

Alanya Adliyesi önündeki yaya geçidinde trafik ışıklarının yokluğu 1 yıl içinde 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Yolu kullanmak zorunda kalan vatandaşlar trafik ışığı ve üst geçit olmamasına isyan etti

20 Ekim 2017 Cuma 13:46
Alanya Adliyesi önündeki yol ölüm saçıyor!
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Haber:Mehmet AL(ÖZEL HABER)
ALANYA Adliyesi önünde trafik ışıklarının olmayışı kazalara davetiye çıkarıyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, söz konusu kavşağa trafik ışığı konulmasını istedi.

ADLİYE ÖNÜNDE KAZAYA KURBAN GİDEN KADIN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

28 Eylül'de Alanya Adliyesi önündeki kazada, H.K sevk ve idaresindeki 07 HB 473 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmekte olan 40 yaşındaki  Fatma Çelik'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camı patlarken asfalt zemine düşen Çelik ağır yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Fatma Çelik hastaneye kaldırılmış, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. 3 çocuk annesi Fatma Çelik tedavi gördüğü hastanede 20 gün  sonra yaşamını kaybetmişti.

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Alanya Adliyesi önündeki feci kazadan kötü haber!
Alanya Adliyesi önündeki feci kazadan kötü haber!
Son Güncelleme: 20.10.2017 14:16
Anahtar Kelimeler:
Alanya AdliyesiTrafik Kazası
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