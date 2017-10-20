Alanya Adliyesi önündeki yol ölüm saçıyor!

28 Eylül'de Alanya Adliyesi önündeki kazada, H.K sevk ve idaresindeki 07 HB 473 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmekte olan 40 yaşındaki Fatma Çelik'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camı patlarken asfalt zemine düşen Çelik ağır yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Fatma Çelik hastaneye kaldırılmış, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. 3 çocuk annesi Fatma Çelik tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşamını kaybetmişti.

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