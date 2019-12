Alanya ADD: ‘Çağ dışı uygulamalar kadını ayrıştırıyor’

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şube Başkanı Zuhal Sirkeli kadının seçme ve seçilme hakkını kazandığı 5 Aralık öncesinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Sirkeli kazanımla anılan 5 Aralık 1934 tarihinden günümüze toplumda kadının yerine dikkat çekerek “Türk Kadını 5 Aralık 1934 de elde ettiği hakların çok gerisine savrulmak istenmektedir. Biçimsel olarak seçme ve seçilme hakkını korumakla birlikte Türk Kadını, toplumsal yaşamın dışına itilmek istenmektedir” dedi.

Sirkeli’nin açıklamasının tam metni şu şekilde: “Dünyada birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına sahip olmanın gururunu yaşıyoruz.

Bundan tam 85 yıl önce; 5 Aralık 1934’te Anayasamızda ve Seçim Kanununda yapılan değişikliklerle Türk kadınları milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlardır.Türk Kadını hiçbir hakkını bedavadan kazanmamış, her birini gerçekten hak etmiştir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Türk kadının toplumsal konumunun insan onuruna yaraşır bir düzeye gelebilmesi için büyük bir mücadele içine girmişlerdir. Avrupa ülkesinin kadınının da hayal edemediği hakları, bir ‘lütuf’ değil, hak ettiklerine inandığı için, sağlamıştır. Bu anlamda kadınlarımıza 1930 yılında belediye seçimlerinde seçme, 1933 yılında çıkarılan Köy Kanunuyla muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 1934’te Anayasada yapılan bir değişiklikle milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.Türk Kadını 5 Aralık 1934 de elde ettiği hakların çok gerisine savrulmak istenmektedir. Biçimsel olarak seçme ve seçilme hakkını korumakla birlikte Türk Kadını, toplumsal yaşamın dışına itilmek istenmektedir. Toplumsal mücadelede kadının yerini bilen Bu gün daha ileri düzeyden emperyalist çevreler ve uzantıları her türden gericilik, kadını ayrıştırarak, toplum dışına iterek, kendilerine karşı gelişecek direnci, mücadeleyi baştan yok etmek istemektedirler. Bugün bakıyoruz çocuk gelinler gibi çağ dışı uygulamalar kadını ait olduğu toplumdan ayrıştırmaktadır. Bu anlayışa pirim veren her girişim sadece Cumhuriyet kazanımlarına yönelik saldırılara değil, kadına yönelik her türlü saldırıya da pirim vermek anlamına gelir. Biz kadınlar olarak Cumhuriyet ile kazandığımız haklarımızı hiç kimsenin elimizden almasına izin vermeyeceğiz.Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi olarak Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85. yılında başta Ulu Önderimiz Atatürk olmak üzere o zamanın milletvekillerini saygı rahmet ve minnetle anıyor, Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Laik Cumhuriyetine layık olmamız temennisiyle Tüm kadınlarımızın, ülkemiz ve çağdaş yarınlarımız için yüreklerindeki güce; Atatürkçü Düşüncenin aydınlığına güvenerek değerlerine daha çok sahip çıkacaklarına inanıyor saygılar sunuyoruz.”