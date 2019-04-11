Alanya 4. Noteri yeni yerinde

Alanya 4. Noteri Ayşegül Gündüz, Hacet Caddesi üzerindeki yeni yerinde hizmet vermeye başladı

Alanya 4. Noteri yeni yerinde
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ESKİ Gazipaşa Noteri Ayşegül Gündüz, Alanya 4. Noteri olarak hizmet vermeye başladı. Daha önce Hacet Caddesi üzerindeki Çırpanlı Camii karşısında hizmet veren Alanya 4. Noteri, yine aynı cadde üzerindeki yeni yeri olan Sos Kanat Restoran karşısındaki Canlar Apartmanı altında Alanya halkına hizmet ediyor. Alanya 4. Noteri Ayşegül Gündüz , "Artık noter hizmeti almak isteyenler ikinci kata çıkmak yerine cadde girişli ve daha geniş bir mekanda hizmet alabilecekler" dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 14:25
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