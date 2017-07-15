Alanya 15 Temmuz için meydanda

İSKELEDEKİ Şelale Meydanı'na Türk bayraklarıyla gelen vatandaşlar tekbirler getirerek terörü lanetliyor. Meydanda toplanan vatandaşlar saat 21.00'de Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürümeye başladı. 00.13'de okunacak salalarla başlayacak Demokrasi Nöbeti sabaha kadar sürecek.
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