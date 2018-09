Alaaddin Keykubat Koleji ışık saçtı

AKK’yı temsil eden Ş. Oğuzalp Doyuran ve Mehmet Can Gülerdağ aldıkları başarılı sonuçlarla hem sporseverlerin takdirlerini alırken hem de gelecek için ışık saçmış oldular. AKK Yönetim Kurulu Üyesi M. Can Baysal “Oğuzalp iki senedir bizimle beraber kendini kanıtlamış bir triatlet. Geçtiğimiz sene ve bu sene kendisine bir çok kez podyumda yer buldu. Bugün için çok iyi bir hazırlık dönemi geçiremedi ayağında da ufak bir sakatlık oluştu ama yarışı bitirmesini bildi ve dokuzuncu sırayı aldı. Mehmet Can ise ekibe yeni katıldı Milli Takımlar seviyesinde bir triatlet bugün yüzmeden çok iyi bir zamanlama ile çıktı şans eseri bisikletin arka tekeri patlayınca yaklaşık 2,5 km patlak teker ile ekstra efor harcamasına rağmen takımlar seviyesinde birincilik ödülünü getirdi. Ben bu tür uluslarası organizasyonların Alanya için çok önemli olduğunu düşünüyorum ve organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum. Son olarak bütün sporcularımı tebrik ederim Allah hepsinin yolunu açık etsin, şansın bol olduğu sakatlıkların uzak olduğu güzel bir sezon geçirmelerini dilerim” dedi.