AKTOB'da seçim heyecanı

SEÇİMDE, mevcut başkan Erkan Yağcı ile yönetim kurulu üyesi Yeliz Gül Ege yarışacak. AKTOB'un Concorde Hotel Lara'da saat 10.00'da başlayacak genel kurulunda, başkanlık için iki isim yarışacak. Üç yıllık görev süreci sonrasında ikinci kez başkanlığa aday olan Erkan Yağcı'nın karşısına, bu seçimde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Antalya Tanıtım Vakfı'nın da başkanı Yeliz Gül Ege aday olarak çıktı.

497 ÜYE OY KULLANACAK

AKTOB'un genel kurulunda, Kaş-Kalkan'dan başlayıp, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin (ALTİD) bulunduğu Alanya sınırına kadar hizmet veren turizm işletmelerinden patronlar ve yetkilendirdiği profesyonel yöneticilerden oluşan 497 üye oy kullanacak. 497 üye içerisinde Alanya'dan 6 üye bulunuyor. Genel kurulda başkan dahil 15 kişilik yeni yönetim kurulu, denetim kurulu ve Türkiye Otelciler Federasyonu delegelerinin seçimi yapılacak.

EGE'DEN TÜROFED BAŞKANINA TEPKİ

Kuruluşundan itibaren iki yıllık görev süreci olan yönetim kurullarında bu dönem ilk defa görev süreci üç yıla çıkartılan AKTOB'da adaylığını açıklayan Yeliz Gül Ege, TÜROFED Başkanı Osman Ayık'a tepki gösterdi. TÜROFED'in çatı örgüt olarak AKTOB'un seçiminde tarafsız kalması, bölge seçimine müdahil olmaması gerektiğini belirten Ege, listesinde genç, yenilikçi ve tecrübe sahibi isimler olduğunu söyledi.

'HİÇ KİMSENİN TİCARİ HAYATINI ETKİLEMEMELİ'

Gül Ege, “Bu kurumu çok daha iyi yerlere getireceğimizi, değişen dünyaya ayak uyduracağımızı düşünerek aday olduk. Gayet adil ve demokratik seçme ve seçilme haklarını kullanarak sandığa gideceğiz. Bu görevler gönüllü ve hiç kimsenin ticari hayatını etkilememelidir. Ve bir kadın yüzün Antalya'da turizmi temsil etmesi, uluslararası imajı anlamında da çok olumlu olacaktır" dedi.

