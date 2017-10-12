Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
105932
ALTIN
151.777
DOLAR
3.6495
STERLİN
4.8432
EURO
4.3215
13 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
13 Ekim Günlük Burç Yorumu
13 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
13 Ekim 2017 Alanya -...
Siz de en az bir kere yaptınız! Çok tehlikeli...
Siz de en az bir...
banner468

Aksoy ve Türkdoğan'dan Yücel'e tebrik

MHP İl Başkanı Aksoy ve İlçe Başkanı Türkdoğan, Alanya Teleferik için Başkan Yücel'i tebrik ettiler

Aksoy ve Türkdoğan'dan Yücel'e tebrik

MHP İl Başkanı Aksoy ve İlçe Başkanı Türkdoğan, Alanya Teleferik için Başkan Yücel'i tebrik ettiler

12 Ekim 2017 Perşembe 22:31
Aksoy ve Türkdoğan'dan Yücel'e tebrik
banner404

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN 37 yıllık rüyası olan Teleferik Projesi düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı. Törene katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, yaptığı açıklamada, "Alanya Belediyesi'nin 37 yıllık bir hayali gerçekleştirdiği teleferik açılışına katıldık. Devlet ve millet el ele açılışımızı yaptık. Üretken ve sosyal belediyecilik anlayışıyla halka hizmet eden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve personelini kutluyorum. Teşkilatımızın sahada varlığıyla güç veren İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetimini de tebrik ediyorum. Alanya bir Selçuklu şehridir. Alanya, Türkiye'den dünyaya açılan bir penceredir. Teleferik Alanya'Ya hayırlı olsun" dedi. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah hayırlı etsin" diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alanya TeleferikBaşkan YücelMHP İl Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALTSO'da 'Hibe' anlatıldı
ALTSO'da 'Hibe' anlatıldı
Sinema tırı Mahmutlar'da
Sinema tırı Mahmutlar'da
Sadullahoğlu aşureye doyurdu
Sadullahoğlu aşureye doyurdu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim