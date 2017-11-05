Akşam toplantıları sürüyor

ALANYA İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar, mahallelerde halka bilgilendirme toplantısı yapmaya devam ediyor. Hafta sonunda Kızılcaşehir Mahallesi'nde çiftçilerle birlikte akşam toplantısı düzenleyen Rüzgar, burada mahalle halkına tarım ve hayvancılık konularının yanı sıra bir çok konuda bilgilendirme yaptı. Toplantılar hakkında bilgi veren Rüzgar, "Mahalle toplantılarımız devam ediyor. Hemen hemen 2 güne bir farklı mahallelerimizde akşam toplantıları düzenliyoruz. Mahallede bulunan vatandaşlarımıza tarım ve hayvancılık hakkında bilgiler veriyoruz. Bu toplantılarımız sürekli devam edecek. Elimizden geldiği kadar İlçe Müdürlüğü personellerimiz de dahil çiftçilerimizi bilgilendiriyoruz" dedi.