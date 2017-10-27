AKP İlçe Teşkilatı'nın kongresi adeta bilmeceye döndü

Haber: Alper KUTAY

KONGRENİN yapılacağı tarih henüz netleşmezken, Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ile AKP Genel Merkezi Antalya Koordinatörü olan Samsun Milletvekili Fuat Köktaş bugün Alanya'ya geldi. AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu ve yönetimini ziyaret eden Sümer ve Köktaş, kadın ve gençlk kolları ile mahalle başkanlarının katıldığı toplantıda temayül yoklaması yaptı. Toplantı öncesi bir açıklama yapan Köktaş şunları söyledi: "AKP'nin kongreler sürecini başlattığı tarihten itibaren teşkilatların 2019'a hazırlanmasını sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan'ın takibiyle devam ediyor. Antalya'da 14 ilçenin kongresini tamamlayarak çalışmalara devam ediyoruz. Bugün Alanya ve Gazipaşa'da temayüllerimiz yapacağız. Birazdan teşkilat mensuplarımızla parti yöneticilerimizle istişare yapacağız ve Alanya ile ilgili en sağlıklı yapıyı kurmaya çalışacağız. Bu sadece Antalya'ya değil tüm Türkiye'ye özgü. İnşallah ilçe kongrelerimizi tamamladıktan sonra il kongrelerini tamamlayacağız. Bu anlamda da bugün Alanya'dayız. Bugünkü mülakatların neticesinde raporlarımızı genel merkeze sunacağız ve Alanya için bir kongre takvimi çıkaracağız. Buraya ilçe başkanı belirlemeye gelmedik. İlçe yönetiminin röntgenini çekmeye geldik. AKP'de makam mevki hırsı yoktur. Partiyi nasıl ileri taşırız düşüncesinde olan insanlar burada. Teşkilat temayülleri tek başına belirleyici değil. Genel merkezin, vekillerin bir görüşü var. Asıl belirleyici teşkilat mensuplarının ne söyleyeceğidir."