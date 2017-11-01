AKM'de ücretsiz Çanakkale Müzesi

"ŞEHİTLER Diyarından Anadolu'ya" sloganıyla yola çıkan Türkiye’nin ve dünyanın tek gezici müzesi, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünde, Çanakkale şehitliklerine gidemeyen ve gitme imkanı olmayan veya gerekli bilgiden yoksun olan öğrenci ve vatandaşlara Çanakkale ruhunu yaşatmayı amaçlıyor. Müzede, Çanakkale mücadelesinden kalan harp malzemeleri, kişisel ve askeri objeler, düşman birliklerine ait malzemeler gibi bine yakın materyal bulunuyor. Müze Alanya Belediyesi Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda 12 Kasım’a kadar, 09.00-18.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.