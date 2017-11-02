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AKM'de ücretsiz Çanakkale Müzesi

Başkan Yücel, Alanya Belediyesi'nin sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında Kültür Merkezi’nde ziyarete açılan Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri 103. Yıl Etkinlikleri Müzesi'ni ekibiyle birlikte ziyaret etti

AKM'de ücretsiz Çanakkale Müzesi

Başkan Yücel, Alanya Belediyesi'nin sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında Kültür Merkezi’nde ziyarete açılan Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri 103. Yıl Etkinlikleri Müzesi'ni ekibiyle birlikte ziyaret etti

02 Kasım 2017 Perşembe 21:26
AKM'de ücretsiz Çanakkale Müzesi
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümünde, Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde açılan Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri 103. Yıl Etkinlikleri Müzesi'ni ziyaret etti. Öğrenci ve vatandaşlara Çanakkale ruhunu yaşatmak için açılan sergiyi gezen Başkan Yücel, sergideki materyalleri tek tek inceleyerek görevlilerden bilgi aldı. Sergiyi gezen öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Yücel, öğrencilerle sohbet ederek onlara Çanakkale ruhunu yaşatmanın öneminden bahsetti. Başkan Yücel'e MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ile ekibi de eşlik etti. Öğrencilerle fotoğraf çektiren Başkan Yücel, yaklaşık 40 dakika boyunca sergiyi gezerek bilgi aldı. Çanakkale 1915 Savaş Müzesi, Alanya Belediyesi Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda 1 Kasım -12 Kasım'a kadar her gün 09.00-18.30 saatleri arası ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
Başkan YücelAlanya BelediyesiKültür MerkeziÇanakkale 1915 Savaş Malzemeleri
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