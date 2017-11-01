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AKM'de ücretsiz Çanakkale Müzesi

Alanya Belediyesi'nin sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri 103. Yıl Etkinlikleri Müzesi, 12 Kasım tarihine kadar Alanya Kültür Merkezi’nde ücretsiz halkın ziyaretine açılıyor

AKM'de ücretsiz Çanakkale Müzesi

Alanya Belediyesi'nin sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri 103. Yıl Etkinlikleri Müzesi, 12 Kasım tarihine kadar Alanya Kültür Merkezi’nde ücretsiz halkın ziyaretine açılıyor

01 Kasım 2017 Çarşamba 22:31
AKM'de ücretsiz Çanakkale Müzesi
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"ŞEHİTLER Diyarından Anadolu'ya" sloganıyla yola çıkan Türkiye’nin ve dünyanın tek gezici müzesi, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünde, Çanakkale şehitliklerine gidemeyen ve gitme imkanı olmayan veya gerekli bilgiden yoksun olan öğrenci ve vatandaşlara Çanakkale ruhunu yaşatmayı amaçlıyor. Müzede, Çanakkale mücadelesinden kalan harp malzemeleri, kişisel ve askeri objeler, düşman birliklerine ait malzemeler gibi bine yakın materyal bulunuyor. Müze Alanya Belediyesi Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda 12 Kasım’a kadar, 09.00-18.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. 

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiAlanya Kültür MerkezÇanakkale 1915 Savaş Malzemeleri
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