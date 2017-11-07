Akıllı: Otobüsler acilen büyütülmeli

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ahmet Pınarbaşı'nın, "Kestel Yerleşkesi'ne gelen otobüs seferleri ihtiyaca cevap vermiyor" açıklamasına, Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı'dan yanıt geldi. Akıllı, “Sayın Pınarbaşı'nın açıklamaları bizi üzdü. Üniversiteye verdiğimiz hizmet, aşağı yukarı günde 300 sefere tekabül ediyor. Buna ek olarak 6 aracımız da sabah 07.30-08.30 saatleri arası, akşam 16.00-17.30 arası ek sefer yapıyor" dedi. Öğrencilerin tüm seferlerin 12 metrelik büyük otobüslerle yapılmasını istediğini belirten Akıllı, “Bununla ilgili hem bize hem de ulaşımdan sorumlu olan Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe verdiler. Biz de Büyükşehir’e başvurduk. Eğer olumlu cevap alırsak önümüzdeki günlerde küçük araçları büyük araçlara dönüştürmeye başlayacağız" diye konuştu.

'YAŞLILAR 08.30 SONRASI BİNSİN'

Sınav günlerinde ulaşıma ayrı bir özen gösterdiklerini söyleyen Akıllı, “Sabah 07.30’tan başlayarak akşam sınav bitinceye kadar Atatürk Bulvarı, Çevreyolu ve 25 Metrelik Yol'daki arkadaşlarımız fakülteye çıkar. Bunlara ek olarak mahalledeki arkadaşlarımız da buraya ek sefer düzenliyor" dedi. Dolulukla ilgili şikayetlere yanıt veren Akıllı, “2011’den bu yana 65 yaş üzeri vatandaşları ücretsiz taşıyoruz. Bazı yaşlılar iyi niyeti suiistimal ediyor. Sabah erkenden otobüse binmeye başlıyorlar. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin, iş saati olan 07.30-08.30 arası bir yoğunluk olur. Ama ondan sonraki seferlerimizde hiçbir yoğunluk yok. Ücretsiz binen vatandaşların sabah erkenden binmeleri sıkıntı yaratıyor. 08.30’dan sonra binerlerse daha rahat ederler" diye konuştu.

'ŞOFÖRLERE YAPTIRIM GÜCÜMÜZ YOK'

Şoförlerle ilgili şikayetlere de değinen Akıllı, “132 şoförümüz var. Elbette hepsi dört dörtlük değil. Biz Alanya Belediyesi’ne bağlıyken, Alanya Belediye Başkanı ile irtibata geçip işten elini çektirdiğimiz çok insan oldu. Ama şimdi Büyükşehir bir hafta-on gün ceza verip bırakıyor. Onlar böyle yapınca bizim yapabileceğimiz pek bir şey kalmıyor" dedi. Havuz sistemine geçtikten sonra daha adil bir sisteme kavuştuklarını söyleyen Akıllı, “Herkesin hattı aynı, herkes dönüşümlü çalışıyor. Günlük kazanç havuzda birikiyor. Herkes, ertesi gün geldiğinde hak ettiği parayı alıyor" diye konuştu.