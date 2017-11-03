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Akıllı: Alanya'da otobüs sayısı konusunda sıkıntı yok

Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı, otobüs sayısı konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını söyledi

Akıllı: Alanya'da otobüs sayısı konusunda sıkıntı yok

Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı, otobüs sayısı konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını söyledi

03 Kasım 2017 Cuma 14:46
Akıllı: Alanya'da otobüs sayısı konusunda sıkıntı yok
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Haber: Alper KUTAY

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ile yönetim kurulu üyelerinin geçtiğimiz günlerde yaptığı ziyarette konuşan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Kestel Yerleşkesi'ne otobüs seferlerinin yetersiz olduğunu belirterek ulaşım konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtmişti. Sorunu önce Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'e, ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne ilettiklerini belirten Rektör Pınarbaşı, "Şu ana dek sorun çözüme kavuşmadı. Son çare olarak durumu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e ileteceğiz" demişti.
'ÖĞRENCİLER TEŞEKKÜR ETMİŞ'
Rektör Pınarbaşı'nın açıklamasını değerlendiren Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı, "Üniversiteye ulaşımda sıkıntı yok. Öğrenciler ulaşımda konfor için 9 metre olan otobüslerin 12 metreye çıkarılmasını istiyor. Bunun için hem bize hem de Büyükşehir Koordinatörlüğü'ne dilekçe verdiler. Şu anda seferlerde sorun yok. Sadece sabah saatlerinde yoğunluk açısından sıkıntı yaşanıyor" dedi. 10 gündür vize sınavlarının devam ettiğini, bunun için 3 otobüsü ekstradan seferlere dahil ettiklerini belirten Akıllı, "Sınavlardan dolayı 6 otobüs birden Kestel'e gidip geliyor. Bazı öğrenciler Büyükşehir Hizmet Birimi'ni arayarak vize günlerinde konulan ek seferlerden dolayı teşekkür dahi etmişler" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 03.11.2017 14:54
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Halk Otobüsleri Kooperatifi BaşkanıHalk Otobüsleri KooperatifiKerim Akıllı
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