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Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü çalışmalarına resmen başladı

Kayak merkezi yapılması gündemde olan Akdağ için farkındalık yaratmak amacıyla kurulan Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü çalışmalarına resmen başladı

Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü çalışmalarına resmen başladı

Kayak merkezi yapılması gündemde olan Akdağ için farkındalık yaratmak amacıyla kurulan Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü çalışmalarına resmen başladı

19 Ekim 2017 Perşembe 15:34
Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü çalışmalarına resmen başladı
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü'nün tüzüğü resmi makamlarca onaylandıktan sonra ilk yönetim kurulu toplantısı yapılarak çalışmalara başlandı. Avukat Uğur Bülbül'ün kurucu başkanlığında geçtiğimiz aylarda resmi olarak kurulma çalışmaları başlatılan ve tüzük onayından sonra düğmeye basan kulüp üyeleri, ilk yönetim kurulu toplantısını da yaparak yeni yönetimde görev dağılımını gerçekleştirdi. Uğur Bülbül 'Başkan' olarak seçilirken, Handan Aydemir, Nazmi Uyar, Zekai Avcı ve Aziz Görücü yönetim kurulu asil üyeliklerine, Erol Fazlıoğlu, Onur Yetkin, Alper Kutay, Mehmet Ali Kiriş ve Adnan Sarı ise yedek yönetim kurulu üyeliklerine seçildi. Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü'nün ilk toplantısında denetim kurulu asil üyeliğine Fatih Kaygısız, Samir Yılmaz ve Serkan Salvur, yedek üyeliklere ise Erdal Hancı, Recep Dayantürk ve Tarık Oral getirildi.
GÖNÜLLÜ HERKES ÜYE OLABİLİR
Kulübün Alanya'ya hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Uğur Bülbül, "Şimdiden çok sayıda üyelik başvurusu alan kulübümüze dahil olmak isteyen tüm değerli dostlarımızı da aramızda görmek isteriz. Şu anda üyelik formlarımız bastırılıyor. Matbaa işlemi bitince üye kabulüne başlayacağız. Yıllık 200 TL gibi cüzi bir aidatımız, ayrıca yeni üyelik kabulü için önceden üyeliği onaylanmış bir arkadaşımızın referansı gerekiyor. Bu kulübün özellikle kayak merkezi yapılması gündemde olan Akdağ için farkındalık yaratacağını planlayarak yola çıktık. Önümüzdeki günlerde Alanya protokolünü de ziyaret ederek çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında bilgi vereceğiz" dedi.

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Son Güncelleme: 19.10.2017 16:07
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAkdağKayak Merkezi
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