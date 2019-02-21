Akdağ'da dev organizasyon

ETKİNLİK kapsamında ‘Kardan Sempatik Heykel Yarışması' düzenleyecek. 3 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yarışmada birinciye bin TL, ikinciye 3 günlük tatil, üçüncüye ise 2 kişilik Levent Yüksel konser bileti verilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler 25 Şubat 2019 tarihine kadar 0532 685 65 37 nolu telefondan başvuru yapabilecek.

MÜTHİŞ KEYİFLİ BİR GÜN

1. Akdağ Kayak Merkezi Tanıtım Etkinliği kapsamında ayrıca kar üstünde güreş, kardan heykel ve leğen ile kayak gibi ödüllü yarışmalar da yapılacak. Etinliğe katılacak vatandaşlar, Eskimo evlerini yakından görme, yoga seansı, trekking etkinliği, konaklamalı çadır etkinliği ve yamaç paraşütü yapma imkanı da yakalayacaklar.

Tüm katılımcıların Akdağ'a ulaşımları ve geri dönüşleri ile öğle yemeği de ücretsiz olacak.

