Ak Partililer ALKÜ Hastanesi'ni ziyaret etti

AK Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu’ya, Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kiriş, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen ve 40 kişilik yönetim ekibi eşlik etti. Hastane yönetimi, ziyaret sırasında yeni hizmet binasının hasta ve hasta yakınlarının hizmete açılmasıyla birlikte göreve geldikleri günden itibaren yapılan sağlık hizmetlerini ve ihtiyaçlarını belirten bir sunum gerçekleştirdi.

Başkan Toklu, sunum sırasında hastane yönetiminin taleplerini ve ihtiyaçlarını not alarak, “Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Ak Parti Antalya Milletvekillerimiz ile bu durumu paylaşacağız" dedi. Toklu, "Ülkemizde ve Alanya’da sağlık hizmetinde kat edilen yol bizleri çok mutlu etmektedir. Görüyorum ki çok güzel işlere imza atılmış. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layıktır. Bizler de büyüklerimizin desteğiyle her zaman hizmete hazırız. Bu doğrulta hasta ve hasta yakınlarımızın en iyi sağlık hizmeti alması için destek vermeye hazırız ve yanınızdayız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 10:48