Ak Parti’de muhalefetin Barcın operasyonu iddiası

31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesi Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı’nda parti içi muhalefetin ilçe başkanlığı için şimdiden kulis yapmaya başladığı iddia ediliyor

Ak Parti’de muhalefetin Barcın operasyonu iddiası
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Haber: Alper KUTAY

MEVCUT Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun Alanya Belediye Başkan Adayı olması halinde yerine Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kiriş, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Alaaddin Işık veya Seçim İşlerinden Sorumlu Sabri Tos’un geçmesi beklenirken, parti içi muhalefetin ise avukat Fatih Barcın’ın dışarıdan atanması için yoğun kulis yapmaya başladıkları iddia ediliyor. Parti içi muhalefetin böylece Fatih Barcın’ın olası bir ilçe başkanlığı ile belediye meclis listesine istedikleri ismi yazma konusunda ellerini rahatlatmayı amaçladıkları da gelen haberler arasında.

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