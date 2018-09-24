Ak Parti’de muhalefetin Barcın operasyonu iddiası

Haber: Alper KUTAY

MEVCUT Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun Alanya Belediye Başkan Adayı olması halinde yerine Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kiriş, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Alaaddin Işık veya Seçim İşlerinden Sorumlu Sabri Tos’un geçmesi beklenirken, parti içi muhalefetin ise avukat Fatih Barcın’ın dışarıdan atanması için yoğun kulis yapmaya başladıkları iddia ediliyor. Parti içi muhalefetin böylece Fatih Barcın’ın olası bir ilçe başkanlığı ile belediye meclis listesine istedikleri ismi yazma konusunda ellerini rahatlatmayı amaçladıkları da gelen haberler arasında.