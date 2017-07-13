Ak Köprü'ye otoban asfaltı

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Dim Vadisi’ndeki 12 mahallenin ulaşımını kolaylaştıracak, diğer yandan Baraj Gölü üzerinde olması nedeniyle bölge turizmine canlılık getirecek olan Ak Köprü, geçtiğimiz Mart ayında Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de hazır bulunduğu görkemli bir törenle hizmete girdi. Köprüdeki ulaşımın daha rahat olabilmesi için iki yakadaki yolların da açık olması gerektiğinden hareketle düğmeye basan Büyükşehir Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, yapımı tamamlanıp hizmete açılan köprünün diğer yakasında olan ve bir kısmı Baraj Gölü içinde kalan 2 kilometrelik yolu, tabanının tamamen oturmasının ardından asfaltlanmasını sağladı. Yolun asfaltlanmasıyla birlikte Dimçayı’nın kenarından geçen yolu kullanan vatandaşlar Ak Köprü’den geçerek Baraj Gölü’nün diğer tarafından geçip yeniden Alanya’ya dönebilecek. 12 mahalle arasındaki ulaşımın en az 40 kilometre kısalmış olacağını söyleyen Güney, “Ak Köprü sadece Dim Vadisi’ndeki yerleşim yerlerine değil, Alanya turizmine de katkı sağlayacak. Ulaşımın daha rahat sağlanması için köprünün diğer tarafına açtığımız yolu da asfaltladık. Artık bölgede ulaşım çok daha rahat sağlanıyor" dedi.