AHEP uluslararası öğrenci sayısını arttırıyor

ALMANYA, Finladiya, Irak, İran, Özbekistan, Rusya gibi 10 farklı ülkeden uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğü AHEP Üniversitesi uluslararası ilişkiler, bu öğrencilerin bir araya gelmesi, Alanya ve üniversiteyi daha detaylı tanıması amacıyla bir uyum programı gerçekleştirdi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Uluslararsı Ofis Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Nihan Saldıraner, “Biz bir aileyiz ve sizlerin de ailemizin bir parçası olmasından gurur duyuyoruz” diyerek öğrencilere hoş geldiniz mesajı verdi.

'HER ZAMAN YANINIZDAYIZ'

Uluslararası öğrencilerle bir araya gelen AHEP Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner ise, “Biz üniversite olarak her zaman yanınızdayız” diyerek Alanya ve AHEP Üniversitesi’nin imkanlarından bahsetti. Üniversite imkanlarının yanı sıra, Alanya’da uzun yıllardır gerçekleşen ulusal ve uluslararası etkinliklerin de tanıtıldığı program sonrasında hep birlikte hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler “Böyle bir şehirde, HEP Üniversitesi gibi imkanlar sunan bir üniversitede okuduğumuz için çok şanslıyız” dediler.