AHEP Uluslararası kongreye hazırlanıyor

9-10 Mayıs 2019 tarihinde Lumos Deluxe Otel’de gerçekleştirilecek olan 2.Uluslararası Mimarlık ve Şehircilik Çağdaş İlişkiler Kongresi’nin (ICCAUA 2019) ana amacı ; Hem deneysel pratisyenler hem de dergiler aracılığıyla deneyimlerini ve araştırmalarını paylaşmak için önde gelen akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirmektir.Öte yandan ICCAUA 2019 , akademisyenlerin tartışmalar yoluyla geri bildirim almaları ve diğer ülkelerdeki ve kurumlardaki profesyonellerle iletişim kurmalarını sağlamak için fırsatlar sunmayı amaçlamıştır.

ICCAUA 2019 ;

• Mimarlık ve Teknoloji

• Sürdürülebilirlik ve Kentsel Tasarım

• Miras ve Kültürel Manzara

• Habitat Çalışmaları ve Alt yerleşimi , gibi ana konu başlıklarından oluşmaktadır

(ICCAUA 2019 ile ilgili detaylı bilgi için iccaua.com adresini ziyaret edebilirsiniz.)



2.Uluslararası Mimarlık ve Şehircilik Çağdaş İlişkiler Kongresi ( ICCAUA 2019 ) organizasyon komitesi başkanı AHEP Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.Houraksh Ahmad Nıa kongre ile alakalı yapmış olduğu açıklamada ; “ Alanya HEP Üniversitesi olarak 2.Uluslararası Mimarlık ve Şehircilik Çağdaş İlişkiler Kongresine ( ICCAUA 2019 ) ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz.20 farklı ülkeden 80’in üzerinde akademisyen ve araştırmacıyı bir araya getirecek olan kongremiz akademik anlamda uluslararası camiada oldukça önemli bir yere sahiptir.Kongremize makale ve bildiri gönderme işlemleri devam etmekte olup detaylı bilgi almak isteyen akademisyen ve araştırmacılarımız internet sitemizi veya AHEP Üniversitemizi ziyaret edebilirler” dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 20:26