AHEP Uluslararası kongreye hazırlanıyor

Alanya HEP Üniversitesi 2.Uluslararası Mimarlık ve Şehircilik Çağdaş İlişkiler Kongresine (2nd International Conference of Contemporary Affairs on Architecture and Urbanism / ICCAUA 2019) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.