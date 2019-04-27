AHEP'ten Kanser hastaları için motivasyon etkinlikleri

ALANYA Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP), Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen geleneksel hale gelen Ortaya Karışık adını verdikleri kermes ve konserlerinin bu yıl 6'ncısını düzenleniyor. 30 Nisan'da düzenlenecek kermeste, kanser tanısı konulan hastaların tedavi sürecinde yaşadığı sorunlara ve zorluklara odaklanan Kanser Savaşçıları Derneği'nin organizasyonu ile Saçım Saçın Olsun projesi kapsamında Feridun Düzağaç konser verecek. Alt sahnede de Klişe, Bozuk Plak ve birkaç grup daha sahne alacak. Öğrenciler, kanser hastalarının umutları için motivasyon sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Kanser Savaşçıları Derneği ile işbirliğinde olduklarını belirten öğrenciler, etkinlikten elde edilen gelirin, direkt olarak dernek yararına kullanılacağını belirterek, "Bizler Alanya'nın merkezinde konumlandırılmış bir üniversitenin büyümekte olan bir topluluğu olarak sizleri de bizler için çok anlamlı olan bu etkinlikte aramızda görmek isteriz" ifadelerinde bulundular.



Kanser Savaşçıları - Saçım Saçın Olsun Projesi

Tedavi sürecinde kişilerin çoğunda ilk göze çarpan sorun ise çoğunlukla saç dökülmesi oluyor. Bu, sadece tedavi sürecinde gerçekleşen ve geri dönüşü olan bir durum olsa da tanı alanları olumsuz etkileyebiliyor. Kişilerin kendilerini sosyal ortamlarından soyutlanmalarına sebep olabiliyor ya da kendilerini etiketlenmiş gibi hissetmelerine yol açabiliyor. Söz konusu kaybın tedavi sürecine de olumsuz açıdan etkileri olabiliyor. Kanser Savaşçıları Derneği de, bu süreçte gönüllü olarak saçlarını bağışlayan kadın ya da erkeklerin saçlarından tanı almış ve saçları dökülmüş kişilere peruk hazırlatıyor. Alanya HEP Üniversitesi Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu gönüllüleri de bu sene bu projeyle işbirliği içine girdiler.