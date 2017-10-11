ahep tazelenme üniversitesi açıyor

ALANYA kampüsünün 16 Ekim 2017 tarihinde saat 17.00’de düzenlenecek törenle açılacağını belirten Öner, tüm Alanya halkını açılışa davet etti.

Alanya HEP Üniversitesi’nin bu yıl AÜ Gerontoloji Bölümü 60+ Tazelenme Üniversitesi’nin Alanya kampüsü olacağını belirten Öner "Öğrencilerimiz özel olarak hazırladığımız arkeoloji, felsefe, sağlık bilimlerinden; ortopedi, nöroloji, üroloji, biyoloji, kadınlar için tamir atölyesi ve nefes terapisi dersleri, erkekler için kazak örmeden aşçılığa kadar uzanan derslerimize katılarak kendini ve dünyayı keşfin her yaşta mümkün olduğunu kanıtlayacaklardır. 60+ Tazelenme Üniversitesi, AÜ Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından hem yaşlanma sürecinde değişen psikolojik özellikleri hem de sosyal değişimleri dikkate alarak hazırlanmış bir projedir. Türkiye’de ilk örnektir, ama başka ülkelerde uzun süreden beri yaşlılar için üniversite olanağı mevcuttur. Üniversitemize katılan yaşlılar bir taraftan fert olarak bireysel gelişme sürecinde başarıyla ilerlemeye devam ederken diğer taraftan sayıları 9 milyonu aşan yaşlılara da örnek olarak, toplumsal bir katkının altına imza atacaklardır. Yaşlılarımızı genç kuşaklara bir ‘model’ olarak tasavvur ediyor, genç emsallerine hayallerinin peşinden gitme cesareti, dinamizm ve öğrenme tutkusu aşılayacaklarını bekliyoruz. Gönüllü akademisyenlerimizin, doktorlarımızın öğrencilerimizin sorularını odak noktasına alarak hazırladıkları müfredat dahilinde verdikleri ücretsiz, yaşlı dostu ve cinsiyetsiz eğitim programımız ile tüm yaşamı kapsayan yaşlanma olgusuna yeni bir yapı, yeni anlamlar, yeni hedefler katan özgün eğitim programımızı oluşturduk. Bir taraftan da yaşlılığın olumsuz yönlerini göz ardı etmemeye kararlıyız. Tozpembe bir yaşlılık görüntüsünden hareket ederek kendimizi aldatmaktan sakınıyoruz. Yönetilebilir bir süreci tasarlamak adına risk ve avantajları da korkusuzca tartışıyoruz. Tam da bu hedef ve değerlerle 16 Ekim 2017 tarihinde saat 17.00 de yeni eğitim - öğretim yılımızın açılışını yaparak AHEP Üniversitesi’nin tarihine bir not daha düşeceğiz” dedi.

