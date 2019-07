AHEP, Şebnem için tek yumruk oldu

ALANYA Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi akademik kadrosu ve öğrencileri, aynı zamanda üniversitenin akademik personeli olan Şebnem Köseoğlu için Atatürk Anıtı’nda buluştular.

‘TEKRAR ARAMIZA DÖNECEK’

AHEP Üniversitesi Rektörü Mehmet Durdu Öner, Şebnem’e sevgilerini iletirken, sağlığına kavuşarak aramıza döneceğine dair inancının tam olduğunu söyledi. Şebnem’in akademiye başladığı günden bu yana sosyal sorumluluk projeleri içerisinde her daim yer aldığını ifade eden Öner “Şebnem bizim gerçekten çok önem verdiğimiz, çok sevdiğimiz bir akademik personelimiz. Hatta şunu söyleyebilirim üniversitemizin aldığı ilk akademik personel. Kendisi de bu tür yardım etkinliklerini her zaman düzenleyen birisi. Bildiğiniz üzere yakın bir zamanda Feridun Düzağaç konseri düzenlemiş ve organizasyon LÖSEV’in yararına yapılmıştı. Arkasından diploma törenimizde çok emekleri oldu. Eminim kendisi bu mücadeleyi de kazanacak ve tekrar aramıza dönecek. Bütün Alanya'dan destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ŞEBNEM İÇİN BURADAYIZ’

Alanya’nın evladı Şebnem için herkesi seferber eden kampanyanın fitilini ateşleyen Küresel Gazeteciler Konseyi Kurucu Genel Başkanı duayen gazeteci Mehmet Ali Dim de AHEP’liler ile birlikte bağış çadırındaydı. Dim yapmış olduğu açıklamada Şebnem’in der daim destekçisi olduğunu vurgulayarak “Sevgili Şebnem Köseoğlu için buradayız. Tabi onun çalıştığı kurum olan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin hocalarını, öğrencilerini, daha doğrusu tüm kadrosunu burada görmek beni mutlu etti. Onların bu olaya sahip çıkması çok gurur verici. Sevgili Şebnem’i yaşatacağız inşallah. Onun ihtiyacı bir ilik belki ama burada Alanya halkının da sevgili Şebnem için ne yaptığı önemli. Yani toplumsal dayanışmamızı da bir şekilde göstermemiz lazım . Bu bakımdan burada olmak son derece elzem. Şebnem bu olayı başından beri çok şeffaf bir biçimde, her aşamayı kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak götürdü. Şebnem bir hasta değil kesinlikle iyileşecek ve aramıza dönecek bunu biliyoruz, bundan eminiz. Bundan sonraki süreç onun için çok daha önemli, bizler ona moral vermek için buradayız” şeklinde konuştu.

DETAYLAR ANA HABER’DE

Öte yandan akademisyen arkadaşları da Şebnem Köseoğlu’na sevgilerini ve iyi dileklerini yine Dim TV (dimtv.tv) aracılığı ile iletti.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 19:02