AHEP öğrencileri büyüledi

Toygar DİM

ALANYA Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü öğrencilerinin yabancı dilde sahnelediği tiyatro ayakta alkışlandı. Ünlü İngiliz yazar Charles Dickens'ın "A Christmas Carol" adlı eserinden uyarlanan ve yeni yıl ruhunu yansıtan tiyatro kalabalık bir seyirci topluluğu önünde sahnelendi. AHEP Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü öğretim görevlisi Gülşah Çelik tarafından uyarlanıp yönetilen Alanya Kültür Merkezi'ndeki oyunu, Alanyalı vatandaşlarımızın yanı sıra bölgede yaşayan çok sayıda yabancı da ilgiyle takip etti. Alanya ve bölge tarihinde bir ilk olan bu etkinlikte, genç üniversiteliler tiyatro yeteneklerinin yanısıra, yabancı dile yatkınlıklarını da ortaya koydular.

SAHNEDE ALKIŞ YAĞMURU

Ses ve ışıktan, sahne paylaşımına kadar Gülşah Çelik ve öğrencilerinin ortak çabalarıyla sahnelenen oyun öncesi öğrencilerin hayli heyecanlı oldukları gözlendi. Alanya Kültür Merkezi'nde oyuna birkaç kala yapabildikleri tek prova ile sahne alan üniversiteliler, perde açıldığında adeta bir zincirin kopmayan halkaları gibi birbirleriyle kenetlenerek oyunu sürükleyip götürdüler. İki ay önce yola çıkılırken yapamazsınız diyenlere aldırmayıp, önlerine çıkan tüm teknik engelleri de aşarak yoğun bir tempoyla çalışan ekip, azmin zaferini de ortaya koymuş oldu. Oyun sonunda sahnede seyircilerin alkış ve tezahüratları arasında konuşan oyun direktörü Gülşah Çelik, "Başta AHEP rektörlüğü olmak üzere bize güvenen herkese teşekkür ederim, özellikle de Bölüm Başkanımız Güler Siper Saksi hocama. Kendileri de burada yanımızda, heyecanımıza, başarımıza ortak oldular. Öğrencilerime güvendim, zor sıkıntılı bir süreçten geçtik, çalıştık ve başardık. Alanya ve bölgede ilk kez bir eseri İngilizce sahneleyerek bir ilki de başarmış olduk. Bu güzel tabloyu, seyircilerimiz de dahil hep birlikte oluşturduk" ifadelerini kullandı.

YERLEŞİK YABANCILAR HAYRAN KALDI

2017'nin son günlerinde Alanya'nın sosyal hayatına farklı bir hareket getiren bu yabancı tiyatroya, Alanyalıların yanısıra, yabancılar da büyük ilgi gösterdi. AHEP Üniversitesi’nin sergilediği "A Christmas Carol" oyununda İngilizce eğitimi gören öğrencilerin performanslarını çok başarılı bulduklarını belirten yabancılar, "Bizi yeni yıla girerken, güzel Alanya'da güzel bir tiyatro ile selamladınız. Genç tiyatrocuların performansları olağanüstü. Oyun hiç bitmesin istedik" ifadelerini kullandılar. Bir kısım seyirci de yeterince duyuru yapılmadığından çoğu yabancı dostlarının oyunu kaçırdıklarından yakındı. Oyunun yeniden sahnelenmesi için istekte bulunan yabancılar, bu konuda işbirliğine hazır olduklarını da belirttiler.