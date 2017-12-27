Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Geç anne olanlar daha uzun yaşıyor!
Geç anne olanlar daha uzun...
28 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
28 Aralık 2017 Antalya -...
Türkiye MR çekiminde dünya birincisi!
Türkiye MR çekiminde dünya birincisi!
Dikkat! Telefona günde 2617 kez dokunuyoruz
Dikkat! Telefona günde 2617 kez...

AHEP öğrencileri büyüledi

AHEP Üniversitesi öğrencilerinin Alanya Kültür Merkezi'nde İngilizce olarak sahneye koyduğu "A Christmas Carol" oyunu yoğun ilgiyle izlendi

AHEP öğrencileri büyüledi

AHEP Üniversitesi öğrencilerinin Alanya Kültür Merkezi'nde İngilizce olarak sahneye koyduğu "A Christmas Carol" oyunu yoğun ilgiyle izlendi

27 Aralık 2017 Çarşamba 21:47
AHEP öğrencileri büyüledi
banner404

Toygar DİM

ALANYA Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü öğrencilerinin yabancı dilde sahnelediği tiyatro ayakta alkışlandı. Ünlü İngiliz yazar Charles Dickens'ın "A Christmas Carol" adlı eserinden uyarlanan ve yeni yıl ruhunu yansıtan tiyatro kalabalık bir seyirci topluluğu önünde sahnelendi. AHEP Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü öğretim görevlisi Gülşah Çelik tarafından uyarlanıp yönetilen Alanya Kültür Merkezi'ndeki oyunu, Alanyalı vatandaşlarımızın yanı sıra bölgede yaşayan çok sayıda yabancı da ilgiyle takip etti. Alanya ve bölge tarihinde bir ilk olan bu etkinlikte, genç üniversiteliler tiyatro yeteneklerinin yanısıra, yabancı dile yatkınlıklarını da ortaya koydular.
SAHNEDE ALKIŞ YAĞMURU
Ses ve ışıktan, sahne paylaşımına kadar Gülşah Çelik ve öğrencilerinin ortak çabalarıyla sahnelenen oyun öncesi öğrencilerin hayli heyecanlı oldukları gözlendi. Alanya Kültür Merkezi'nde oyuna birkaç kala yapabildikleri tek prova ile sahne alan üniversiteliler, perde açıldığında adeta bir zincirin kopmayan halkaları gibi birbirleriyle kenetlenerek oyunu sürükleyip götürdüler. İki ay önce yola çıkılırken yapamazsınız diyenlere aldırmayıp, önlerine çıkan tüm teknik engelleri de aşarak yoğun bir tempoyla çalışan ekip, azmin zaferini de ortaya koymuş oldu. Oyun sonunda sahnede seyircilerin alkış ve tezahüratları arasında konuşan oyun direktörü Gülşah Çelik, "Başta AHEP rektörlüğü olmak üzere bize güvenen herkese teşekkür ederim, özellikle de Bölüm Başkanımız Güler Siper Saksi hocama. Kendileri de burada yanımızda, heyecanımıza, başarımıza ortak oldular. Öğrencilerime güvendim, zor sıkıntılı bir süreçten geçtik, çalıştık ve başardık. Alanya ve bölgede ilk kez bir eseri İngilizce sahneleyerek bir ilki de başarmış olduk. Bu güzel tabloyu, seyircilerimiz de dahil hep birlikte oluşturduk" ifadelerini kullandı. 
YERLEŞİK YABANCILAR HAYRAN KALDI
2017'nin son günlerinde Alanya'nın sosyal hayatına farklı bir hareket getiren bu yabancı tiyatroya, Alanyalıların yanısıra, yabancılar da büyük ilgi gösterdi. AHEP Üniversitesi’nin sergilediği "A Christmas Carol" oyununda İngilizce eğitimi gören öğrencilerin performanslarını çok başarılı bulduklarını belirten yabancılar, "Bizi yeni yıla girerken, güzel Alanya'da güzel bir tiyatro ile selamladınız. Genç tiyatrocuların performansları olağanüstü. Oyun hiç bitmesin istedik" ifadelerini kullandılar. Bir kısım seyirci de yeterince duyuru yapılmadığından çoğu yabancı dostlarının oyunu kaçırdıklarından yakındı. Oyunun yeniden sahnelenmesi için istekte bulunan yabancılar, bu konuda işbirliğine hazır olduklarını da belirttiler.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ahep üniversitesiAlanya Kültür MerkeziA Christmas Carol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALSEV'in ilk durağı Yücel oldu
ALSEV'in ilk durağı Yücel oldu
Avni Aşçı seçim ofisi açıyor
Avni Aşçı seçim ofisi açıyor
Konaklı'daki arazinin 15 yıldır beklediği ortaya çıktı
Konaklı'daki arazinin 15 yıldır beklediği ortaya çıktı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim