Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
113024
ALTIN
156.530
DOLAR
3.8151
STERLİN
5.0594
EURO
4.4356
2 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
2 Kasım 2017 Antalya -...
Facebook'tan Türk kadınlara büyük destek!
Facebook'tan Türk kadınlara büyük destek!
Akıllı telefonlar bir fabrikayı daha kapattırdı
Akıllı telefonlar bir fabrikayı daha...
Flaş Haber
Alanya'da 'Bylock' operasyonu
Kapat
banner468

AHEP LÖSEV ile buluştu

AHEP'li öğrenciler, LÖSEV ile sürdürdükleri ilişkileri pekiştirmek adına bir araya gelerek destek mesajı verdiler

AHEP LÖSEV ile buluştu

AHEP'li öğrenciler, LÖSEV ile sürdürdükleri ilişkileri pekiştirmek adına bir araya gelerek destek mesajı verdiler

01 Kasım 2017 Çarşamba 20:59
AHEP LÖSEV ile buluştu
banner404

ALANYA Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu (AHEP SASST) öğrencileri Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile yıllardır süregelen ilişkilerini pekiştirmek adına bir araya geldiler. LÖSEV Halkla İlişkiler Yönetmeni Can Öney ve Antalya Halkla İlişkiler Sorumlusu Atahan Meydan'ın katılımlarıyla gerçekleşen "LÖSEV'le Mutlu Umutlu" konulu seminerde üniversite öğrencilerinin yanı sıra Özel Yedi Bilim Koleji öğrenci ve öğretmenleri katılarak farkındalık adına bilgilendirildi.
GÜÇ BİRLİĞİ YAPILACAK
LÖSEV tarafından düzenlenen "Kampüste LÖSEV Projesi" kapsamında üniversite gençliğine sosyal sorumluluk bilinci aşılayarak birlikte gönüllü çalışmaları yapmak, onların fikir ve destekleriyle yeni projeler üretmek, böylece daha çok lösemili çocuğa hayat vermek için gerçekleşen bu etkinlikte vakfın gönüllülük esaslı hizmet ve çalışmaları hakkında Can Öney tarafından yapılan sunum oldukça ilgi çekti. Daha sonra topluluk yetkilileri ve LÖSEV yetkilileri bir araya gelerek yaptıkları toplantıda ilerleyen süreçlerde LÖSEV kampüsü olmaya yönelik projeleri planladılar ve birlikte elele verip lösemili çocuklara destek olacaklarını dile getirdiler.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AHEPLÖSEV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKM'de ücretsiz Çanakkale Müzesi
AKM'de ücretsiz Çanakkale Müzesi
'Türkiye-Rusya Çalıştayı' başladı
'Türkiye-Rusya Çalıştayı' başladı
Hüseyin Güney kent disiplinini değerlendirdi
Hüseyin Güney kent disiplinini değerlendirdi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim