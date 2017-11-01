AHEP LÖSEV ile buluştu

ALANYA Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu (AHEP SASST) öğrencileri Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile yıllardır süregelen ilişkilerini pekiştirmek adına bir araya geldiler. LÖSEV Halkla İlişkiler Yönetmeni Can Öney ve Antalya Halkla İlişkiler Sorumlusu Atahan Meydan'ın katılımlarıyla gerçekleşen "LÖSEV'le Mutlu Umutlu" konulu seminerde üniversite öğrencilerinin yanı sıra Özel Yedi Bilim Koleji öğrenci ve öğretmenleri katılarak farkındalık adına bilgilendirildi.

GÜÇ BİRLİĞİ YAPILACAK

LÖSEV tarafından düzenlenen "Kampüste LÖSEV Projesi" kapsamında üniversite gençliğine sosyal sorumluluk bilinci aşılayarak birlikte gönüllü çalışmaları yapmak, onların fikir ve destekleriyle yeni projeler üretmek, böylece daha çok lösemili çocuğa hayat vermek için gerçekleşen bu etkinlikte vakfın gönüllülük esaslı hizmet ve çalışmaları hakkında Can Öney tarafından yapılan sunum oldukça ilgi çekti. Daha sonra topluluk yetkilileri ve LÖSEV yetkilileri bir araya gelerek yaptıkları toplantıda ilerleyen süreçlerde LÖSEV kampüsü olmaya yönelik projeleri planladılar ve birlikte elele verip lösemili çocuklara destek olacaklarını dile getirdiler.

