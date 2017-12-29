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AHEP başarısını kutladı

Bölgenin yabancı dilde ilk tiyatrosunu sahneleyerek tarihe geçen AHEP’li öğrenciler, başarılı performanslarını Alanya Barlar Sokağı’nda buluşarak kutladı

AHEP başarısını kutladı

Bölgenin yabancı dilde ilk tiyatrosunu sahneleyerek tarihe geçen AHEP’li öğrenciler, başarılı performanslarını Alanya Barlar Sokağı’nda buluşarak kutladı

29 Aralık 2017 Cuma 23:03
AHEP başarısını kutladı
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CHARLES Dickens’in ‘A Christmas Carol’ isimli eserini uyarlayıp, direktörlüğünü yaptığı oyunu yoğun bir çalışma ile sahneye taşıyan AHEP Öğretim Görevlisi Gülşah Çelik, “Yola çıkarken dudak bükenler, şimdi öğrencilerimizin üstün performansları karşısında kutlama yarışındalar. Bölüm Başkanımız Güler Sipahi Siper hocam baştan sona en yakınımızdaki kişiydi, kendisine çok müteşekkiriz. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Güçlü bir eseri, neredeyse sahne provasız mükemmel sahneye koydular. Bu olay tümünün yabancı dillerine ve özgüvenlerine katma değerler yükledi. Öğrencilerimle gurur duyuyorum” dedi. Jamesons’daki buluşmada üniversiteli tiyatrocular tebrikleri kabul ederken, gönüllerince eğlenip yüklendikleri aşırı stresi attılar. Öte yandan AHEP’li İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahneledikleri oyunun yeniden oynanması için çok çeşitli kesimlerden istek yağıyor. Özellikle Alanya’da yaşayan yabancılar, öğrencilerin performanslarını ‘Büyüleyici’ olarak niteleyip, izleme şansına sahip olamayanlar için yılbaşından sonra yeniden sahneye konması yönünde yoğun talepte bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
AHEPAlanya Barlar Sokağı
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