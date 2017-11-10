AHEP Ata’sını andı

AHEP Üniversitesi ve Sosyal Aktiviteler ve Sosyal Sorumluluk (SASST) topluluğu öğrencileri iş birliği ile Mor Salon’da gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ve video gösterimleri eşliğinde sunum gerçekleştirildi. Törende konuşan kurucu rektör Prof. Dr. Erol Sayın, “Böyle günlerde yas tutmak yerine, Atatürk’ü anlamak ve anlatmak gerekir” diyerek Atatürk’ün felsefesini katılımcılarla paylaştı.

AHEP Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Topluluğu (TÜAT) ve Uluslararası İlişkiler Ofisi öğrencileri de Alanya Atatürk Evi’ne giderek anma programını gerçekleştirdiler. Atatürk Anıtı’nda düzenlenen resmi törene katılan AHEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner ise “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önderimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz” dedi.