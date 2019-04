AESOB Başkanı Dere, Başkan Yücel ile buluştu

YENİDEN Alanya Belediye Başkanlığına seçilen Adem Murat Yücel’i ziyaret eden Dere, "Sizin daha önceki belediye başkanlıklarınız döneminde sergilediğiniz başarılı çalışmaları biliyoruz. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde de büyük bir farkla yeniden seçildiniz, sizi tebrik ediyorum. Alanya’yı çok iyi bildiğinizi, tüm hizmetlerinizi Alanya’nın ve esnafın yararına gerçekleştirdiğinizi her zaman savunan bir kardeşinizim. Bugüne kadar yaptığımız işbirliklerine yeni dönemde de devam edeceğimize inanıyorum, her zaman her türlü desteğe hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Belediye Başkanlık görevini severek yaptığını belirten Başkan Yücel, “Bizim ideallerimiz bölgemizin, milletimizin, esnafımızın mutluluğu içindir. Ben sizlerle çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü sizler de bizim gibi seçilerek geliyorsunuz ve önemli bir temsiliyetiniz var. Bu sebeple, bu memleket için hep birlikte çalışacağız. Alanya’nın geleceğini beraber inşa edeceğiz" dedi.



Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2019, 15:46