AEDAŞ'ta Müdüroğlu dönemi

ARTIK sadece çağrı almakla kalmayıp müşterilerine 'Arızanız giderildi, abonelik işlemlerinizdeki süreçten memnun musunuz?' gibi geri bildirimlerde de bulunan AEDAŞ, böylece müşteri memnuniyetini en üst düzeye ulaştırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde çağrı merkezini ziyaret eden AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, telefonun başına geçti. Antalya, Isparta ve Burdur’daki aboneleri arayarak geri bildirimde bulundu aynı zamanda gelen çağrıları cevapladı. Müdüroğlu, “Amacımız, müşteriyi sunduğumuz çözüm hakkında bilgilendirmek, memnuniyetini ölçüp hizmetimizi bir adım daha öteye götürmek” dedi.

Elektrik dağıtımında hizmet kalitesini her geçen gün daha yükseğe taşıyan AEDAŞ çağrı merkezine yaptığı yatırım ve yarattığı istihdam ile çağrı karşılama oranını yüzde 99’a çıkardı. Tüketici dostu bir firma olarak müşteri odaklı çalışan AEDAŞ artık sadece çağrı almıyor, geri bildirimde de bulunuyor. Böylece tüketicilerin talep ve memnuniyetleri de ölçülmüş oluyor. Elektrik tüketicilerinin bilgilendirilmesinin önemine işaret eden AEDAŞ Genel Müdürü Müdüroğlu, geçtiğimiz günlerde Antalya’daki çağrı merkezini ziyaret etti. Bu sırada bizzat telefonun başına geçen Müdüroğlu, bazı abonelere geri bildirimde bulundu ve gelen çağrıları cevapladı.

ABONEDEN MÜDÜROĞLU'NA TEŞEKKÜR

Antalya Elmalı’daki bir abone ile Müdürüoğlu arasında hoş bir sohbet de gerçekleşti. Müdüroğlu’nun aboneye ait bir elma ağacının dallarının elektik tellerine değme olasılığı nedeniyle tedbir amaçlı budanması gerektiğini söylemesinin ardından, abone elmaların toplanmasından sonra budamanın yapılmasını rica etti. Müdüroğlu da “Elmaları hemen toplayın sonra dalların kesimini yapabilmemiz için bizi arayın. Şu an risk teşkil etmiyor ama tedbir amaçlı ağacı budamamız gerekiyor” diye konuştu. Abone de gösterilen özen ve anlayış için Müdüroğlu’na teşekkür etti.

'AMACIMIZ HİZMETİMİZİ BİR ADIM ÖTEYE GÖTÜRMEK'

Çağrı merkezlerinin müşteri ile birebir temas noktaları olduğu için büyük önem taşıdığını dile getiren Müdüroğlu, getirilen standartlar çerçevesinde artık kimsenin ‘meşgul’e düşmediğini kaydetti. Müdüroğlu, çağrı merkezinde çalışanlara özel eğitim verdiklerine de işaret ederek “Müşteri temsilcisi eğitimi alan çalışanlarımız artık sadece çağrı karşılamıyor. Geri bildirim de yapıyor. Amacımız, müşteriyi sunduğumuz çözüm hakkında bilgilendirmek, memnuniyetini ölçüp bu hizmetimizi bir adım daha öteye götürmek” diye konuştu.

9 AYDA 1 MİLYON 185 BİN ÇAĞRI GELDİ

AEDAŞ’ın görev bölgesinde 2013 yılında yaklaşık 34 kişilik ekiple hizmet veren çağrı merkezinde, çağrı karşılama oranı yüzde 85’ler düzeyindeydi. 2016 sonuna gelindiğinde ise çağrı karşılama oranı yüzde 88’e ulaştı. Kasım 2016’da Kars’taki çağrı merkezlerinin devreye girmesiyle birlikte çalışan sayısının 40’tan 150’ye çıktığını dile getiren Müdüroğlu, “Türkiye genelinde istihdam yaratan bu yatırımımızın da desteği ile çağrı karşılama oranımız yüzde 99’a yükseldi. Yani yaklaşık 9 ayda çağrı karşılamada 11 puanlık bir artışa imza attık. Üstelik 2016’da günlük ortalama 3 bin 414 çağrı alırken, bu yıl bu rakamın günlük ortalama 4 bin 290’a ulaştığı bir ortamda bu başarıyı yakaladık. Sadece ilk 9 ayda 1 milyon 185 bin çağrı aldık. Antalya, Burdur ve Isparta’da toplam 1,7 milyon aboneye hizmet veren bir şirket olarak nihai hedefimiz çağrı karşılama oranımızı yüzde 100 seviyelerinde tutmak” ifadesini kullandı.