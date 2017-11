Adin geleneği sürdürdü

ALANYA-İncekum’da 'Alkolsüz Her Şey Dahil' konseptiyle misafirlerine hizmet veren ve bu yıl üçüncü yılını kutlayan Adin Beach Hotel, hepsini ayrı ayrı birer yıldız olarak nitelendirdiği yurtdışı ve yurtiçinden katılım sağlayan acenta yetkilileri yani çözüm ortaklarıyla birlikte kutladığı sezon kapanışı gecesinde bir Adin geleneğini yaşattı. Suda akrobasi gösterisi ve havai fişek gösterilerine sahne olan gecede davetliler oldukça mutlu dakikalar geçirdi.

ALTERNATİF TATİLİN DOĞRU ADRESİ

Dünya mutfaklarının en özel çeşitlerini bulabileceğiniz şık restoranları, 300 metrelik göz alıcı sahili, mavi bayrak ödüllü denizi, bay, bayan ve ailelere özel plajları, çocuklara özel etkinlik alanları ile Türkiye’de mutlu ve huzurlu tatil anlayışının standartlarını her geçen sene bir seviye daha ileriye taşıyan Adin Beach Hotel’in gerçekleşen Yıldızlar Gecesi’nde otel adına ilk konuşmayı Satış ve Pazarlama Müdürü Alparslan Topçu yaptı.

GECE İLK KEZ KAPALI ALANDA GERÇEKLEŞTİ

Geçen sene Adin Hotel’in iskelesinde gerçekleşen gece, bu yıl soğuk hava sebebiyle otelin geniş ve konforlu toplantı salonuna alındı. Otel yöneticilerinin masaları gezerek herkesle sıcak bir şekilde selamlaştığı, hal ve hatırlarını sorduğu gecede katılımcılar Adin sofrasında birbirinden lezzetli yemekleri tatma şansı yakaladı.

KAZANAN YARIŞMACILARA ÖZEL HEDİYE

Adin Beach Hotel’in “#tatilseninleguzel” etiketiyle gerçekleştirdiği yarışmanın kazananı Sümeyye Kaplan’a tebrik plaketinin yanı sıra Adin Beach Hotel’de 2 gün konaklama armağan edildi.

'ÖNCELİK MİSAFİR MEMNUNİYETİ'

Adin Beach Hotel Genel Müdürü Selim Soylu, gecede yaptığı konuşmaya, katılımcılara bu güzel ve önemli gecede Adin ailesini yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederek başladı. Adin Beach Hotel olarak lüks anlayışlarının, otellerinde konaklayan misafirlerinin mutluluğu olduğunu belirten Soylu, otel misafirlerinin yüzlerindeki gülümsemeyi görebilmek adına canla başla çalıştıklarını, işlerini büyük bir sevgiyle yapmalarının sonucu olarak da Türkiye’de mutlu ve huzurlu tatil anlayışının standartlarını her geçen sene bir seviye daha ileriye götürdüklerini belirtti.

'HEDEFİMİZ MUTLU ANLAR YAŞATMAK'

Verdiği hizmetler ve aldığı ödüller ile Alkolsüz Her Şey Dahil konseptinde adından sıkça söz ettiren otel olan Adin Beach Hotel’in Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Uysal ise şunları söyledi:

"Hizmetimizin bu denli beğenilmesinde çok büyük payı olan çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Hizmet sektöründe başarının formülü, kaliteli, özverili ve güler yüzlü hizmet vermektir. Adin Beach Hotel olarak biz de hizmet kalitesi yolunda değişmeyen ve öncü adreslerden birisi olmaya devam edeceğiz, otelimizden memnun ve yüksek tavsiyeler ile ayrılan her misafirimiz bizlerin en büyük ödülüdür. Başarımızın devamını sağlamak, en zirveye çıkmak ve devamlı orada kalmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Adin Beach Hotel olarak 'Mutlu Tatil Anıları' sloganımızın yansımasını almış olmaktan mutluyuz ve gururluyuz."