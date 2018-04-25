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Adenya Otel'den 'SİT alanı' açıklaması

Adenya Otel hakkında çıkan kaçak yapı iddialarına otel Genel Müdürü Belma Akın cevap verdi

Adenya Otel'den 'SİT alanı' açıklaması

Adenya Otel hakkında çıkan kaçak yapı iddialarına otel Genel Müdürü Belma Akın cevap verdi

25 Nisan 2018 Çarşamba 23:43
Adenya Otel'den 'SİT alanı' açıklaması
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YAZILI basında çıkan haberlere istinaden Adenya Otel adına bir kamuoyu açıklaması yapma gereği hissettiklerini söyleyen Akın, "Haberlere konu olan 104 ada 25 parsel araziyi 4 yıl önce şirketimiz bünyesine kattık. Burası şirketimizin tapulu mülküdür. Haberlerde bahsedildiği gibi arazide kaçak bir yapı yapılmıyor. Tüm izinleri alınarak günübirlik bir sosyal alan inşa ediliyor. Alanın yüzde 80'i peyzaj ve yeşillendirme üzerine projelendirildi. Ayrıca bu proje ile boş duran çorak bir arazi turizme kazandırılarak, tüm bölgeye bir güzellik sağlandı" dedi.
'BU BİR GÜZELLEŞTİRME PROJESİ'
Arazinin sit alanı olduğu iddialarına ise Akın şöyle cevap verdi: "Arazinin belli bir kısmının 3. dereceden sit alanı olduğu doğru. Ancak bu sit alanında, konaklama üniteleri içermeyen tesisler yapmaya izin verilmiştir. Bizim yaptığımız proje de günübirlik bir sosyal tesistir. Alanda küçük bir sinek bar, çocuklar için bir mini kulüp ve akşam gösterileri için de bir amfi tiyatromuz olacak. Bu sadece bir güzelleştirme projesidir" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Adenya OtelSitGenel Müdürü Belma Akın
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